13 сентября, 18:25
Пандемия COVID-19

В Чехии за последние два дня удвоилось число положительных результатов тестов на COVID-19

В республике 11 сентября зарегистрировали 453 инфицированных

ПРАГА, 13 сентября. /ТАСС/. Число положительных результатов тестов на коронавирус в последние два дня удвоилось в Чехии. Об этом сообщил портал Idnes со ссылкой на Институт медицинской информации и статистики республики.

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На прошлой неделе в стране с 10-миллионным населением ежедневно медики фиксировали от 150 до 200 случаев заражения коронавируса. Неделей ранее этот показатель составлял менее 100. В понедельник в республике было зарегистрировано 453 инфицированных, а во вторник - 295.

В Чехии по состоянию на вечер вторника госпитализировано 76 заболевших, четверо из них находились в реанимации. В республике распространяются новые варианты омикрон-штамма коронавируса. Примерно половина положительных тестов приходится на граждан, переболевших ранее.

"Совершенно точно, что число заразившихся [коронавирусом] будет увеличиваться", - привел портал слова главы Института медицинской информации и статистики Ладислава Душека. 

Теги:
ЧехияПандемия COVID-19
© Информационное агентство ТАСС
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