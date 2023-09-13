В Чехии за последние два дня удвоилось число положительных результатов тестов на COVID-19

ПРАГА, 13 сентября. /ТАСС/. Число положительных результатов тестов на коронавирус в последние два дня удвоилось в Чехии. Об этом сообщил портал Idnes со ссылкой на Институт медицинской информации и статистики республики.
На прошлой неделе в стране с 10-миллионным населением ежедневно медики фиксировали от 150 до 200 случаев заражения коронавируса. Неделей ранее этот показатель составлял менее 100. В понедельник в республике было зарегистрировано 453 инфицированных, а во вторник - 295.
В Чехии по состоянию на вечер вторника госпитализировано 76 заболевших, четверо из них находились в реанимации. В республике распространяются новые варианты омикрон-штамма коронавируса. Примерно половина положительных тестов приходится на граждан, переболевших ранее.
"Совершенно точно, что число заразившихся [коронавирусом] будет увеличиваться", - привел портал слова главы Института медицинской информации и статистики Ладислава Душека.