МГИМО запустит новые магистерские программы с Ираном и Индией

В 2023 году университет уже запустил новую магистерскую программу со странами АСЕАН

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. МГИМО запустит в следующем году новые магистерские программы с Индией и Ираном. Об этом рассказал ТАСС на полях Восточного экономического форума проектор по молодежной политике, социальным вопросам и международным связям Станислав Суровцев.

"Мы запускаем по итогам нашего индийского визита целую серию программ. Это и программа академических обменов для ребят, и сетевая магистерская программа, совместная с нашими партнерами из нескольких университетов", - рассказал он. Параллельно МГИМО договорился с Тегеранским университетом о запуске совместной магистерской программы. "Партнером у нас выступит РЖД, программа будет посвящена теме логистики, менеджмента в этой сфере в связи с разными проектами РЖД в Иране", - добавил Суровцев. Программы с Индией и Ираном будут запущены в 2024 году.

В этом году МГИМО уже запустил новую магистерскую программу со странами АСЕАН. "У нас большая группа студентов из Лаоса, из Вьетнама, несколько студентов из Индонезии. <...> Они [ранее] не были сфокусированы вокруг какой-то одной программы. Сейчас это превратилось в продукт, и этот продукт достаточно неплохо востребован у наших партнеров", - добавил проректор. Похожая программа запущена с пятью университетами - партнерами в странах ЕАЭС.