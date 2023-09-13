Министр обороны ФРГ вспомнил об изучении русского языка и поездках в СССР

По словам Бориса Писториуса, он сдавал русский на выпускных экзаменах

БЕРЛИН, 13 сентября. /ТАСС/. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус рассказал, что в молодости хорошо знал русский язык и участвовал в молодежных обменах между своим родным городом Оснабрюком и Тверью.

"Я сдавал русский на выпускных экзаменах, - сказал он, участвуя в дискуссии в Федеральной академии политики безопасности. - Я учил русский, потому что такая возможность была в моей гимназии, это был язык, который мало кто знал [в Западной Германии]. Я довольно хорошо его знал, даже неофициально работал переводчиком при спортивной и культурной делегации".

"Я многое узнал о стране, был в Москве, Санкт-Петербурге, тогда он был Ленинградом, в Твери и других городах", - продолжал рассказ Писториус. Он отметил, что никогда не имел тесных отношений с официальными лицами, а общался с простыми людьми. "Те жители России, с которыми встречался я, всегда казались мне сердечными и гостеприимными", - добавил министр, уточнив, что в последний раз был в России в 2008 году.

Он отказался сравнивать свой опыт с современной Россией, но резко осудил боевые действия на Украине и действия руководства РФ.