Посол США в РФ посетила находящегося в заключении Уилана

Визит Линн Трейси состоялся в рамках консульского доступа

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Посол США в России Линн Трейси посетила осужденного за шпионаж американского гражданина Пола Уилана. Об этом сообщил на брифинге представитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Посол Линн Трейси встретилась ранее сегодня с Полом Уиланом. Визит состоялся в рамках консульского доступа. Посол Трейси вновь повторила ему, что президент [США Джо] Байден и госсекретарь [Энтони] Блинкен намерены добиваться его возращения домой", - сказал он.

Миллер напомнил, что в прошлом месяце с Уиланом напрямую разговаривал Блинкен, который также заверил его в том, что США работают над его возвращением.