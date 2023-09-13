МИД РФ помог осетинам посетить историческую родину в Грузии

Согласование визита длилось около двух месяцев

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 сентября. /ТАСС/. Представители шести осетинских фамилий посетили на родине в Трусовском ущелье Грузии могилы предков и древнее святилище. Это стало возможным после двух месяцев согласований при участии МИД РФ, секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии, а также грузинской стороны, сообщил ТАСС руководитель представительства МИД РФ во Владикавказе Багир Мамиев.

"Представители шести осетинских фамилий в количестве 23 человек смогли побывать на родине в Трусовском ущелье Грузии. Согласование посещения длилось около двух месяцев при участии главы секции интересов РФ в Грузии Дмитрия Трофимова. По просьбе выходцев из Трусовского ущелья была направлена официальная нота в МИД Грузии, также использовались личные контакты с представителями компетентных органов Грузии и представителями грузинского духовенства", - сказал Мамиев.

В составе группы находились как представители старшего поколения фамилий - выходцев из ущелья, которые родились там, так и первый раз побывавшие на исторической родине молодежи.

В Трусовском ущелье находятся могилы предков осетин, а также святилища - первые индоевропейские храмы, посвященные божествам осетинского пантеона. Помощь в дороге к ущелью осетинам оказывали и грузинские пограничники.

Трусовское ущелье находится на северо-востоке Грузии, его основная часть принадлежит Казбегскому муниципалитету, а небольшой участок у ледника Савитиси принадлежит РФ и входит в Республику Северная Осетия - Алания. Проживали в нем в основном осетины.