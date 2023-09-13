13 сентября, 19:54

В Петербурге зафиксировали температурный рекорд

Столбик термометра поднялся до отметки 24 градуса тепла, что превышает прежнее достижение, установленное ровно 25 лет назад - 13 сентября 1998 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Суточный рекорд максимальной температуры воздуха установлен в Санкт-Петербурге - столбик термометра поднялся до отметки плюс 24 градуса. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, отметив, что предыдущий рекорд продержался ровно 25 лет назад.

"На городской метеостанции столбик максимального термометра поднялся до отметки +24,6°, что на 0,9° выше, чем прежнее достижение, установленное ровно 25 лет назад - 13 сентября 1998 года", - написал он в своем  Telegram-канале.

Леус также отметил, что обновление суточного рекорда максимальной температуры воздуха было прогнозируемым. В четверг, по словам специалиста, ожидаются ливни, а температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. 

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РоссияСанкт-Петербург
© Информационное агентство ТАСС
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