МГИМО организовал для иностранных студентов возможность онлайн-оплаты услуг

Она будет осуществляться через международную платежную систему Union Pay

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) обеспечил для своих иностранных студентов возможность онлайн-оплаты услуг вуза через международную платежную систему Union Pay. Об этом сообщил ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) проектор по молодежной политике, социальным вопросам и международным связям Станислав Суровцев.

Ранее в связи с санкциями студенты, использующие популярные международные платежные системы, не имели возможность оплачивать ими услуги.

"Мы с одним из наших крупных банков с государственным участием нашли возможность оплаты онлайн любых услуг университета при наличии у иностранного студента в любом иностранном банке счета в любой валюте системы Union Pay. Теперь, если он открывает такой счет, он может оплатить любые сервисы МГИМО онлайн, в том числе и оплатить учебу. И сделать это максимально удобно, как будто он заказывает что-то в онлайн-магазине", - сказал Суровцев.

Заселение в общежития в режиме онлайн

По словам Суровцева, в этом году в МГИМО также реализовали подход, при котором в режиме онлайн происходит даже заселение студентов в общежития. Оформление документов теперь занимает не более 20 минут и происходит без очередей. Студент через электронную форму может самостоятельно выбрать любое удобное время для заселения в общежитие.

"Ты приехал, у тебя уже подгружены все документы, тебя идентифицировали, ты подписал все формы, никуда не ходя, оплатил по QR-коду либо в терминале, и тебя проводили в комнату. Вот такой сервис мы наладили, настроили. И в этом году у нас именно в таком формате проходит заселение студентов общежитий, в первую очередь иностранных студентов. И это и создает такое комфортное первое впечатление о стране, об университете, о российском образовании", - пояснил собеседник агентства.

МГИМО реализует 112 программ по 18 направлениям. Основной кампус вуза находится в Москве, еще два - в подмосковном Одинцово и в Ташкенте. В основном кампусе обучаются 8,6 тыс. человек. Доля иностранных студентов составляет 13%. В МГИМО преподают 53 иностранных языка, что является рекордом Гиннесса.

О ВЭФ

VIII Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступил Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.