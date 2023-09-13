13 сентября, 20:22
Санкции в отношении России

В Таллине задержали предпринимателей по подозрению в нарушении санкций против РФ

Они продолжили экономическую деятельность с российской компанией, несмотря на введенные ограничения в отношении России, сообщил прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Леэло Соомаа

ВИЛЬНЮС, 13 сентября. /ТАСС/. Предпринимателей задержали в столице Эстонии по подозрению в нарушении санкций, введенных Европейским союзом (ЕС) в отношении России. Об этом сообщил портал Delfi.​​​​

Как пояснил порталу прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Леэло Соомаа, "предприниматели и связанное с ними коммерческое объединение подозреваются в нарушении введенных ЕС санкций". По его словам, согласно предварительным данным, "предприниматели продолжили после введения в отношении России санкций экономическую деятельность с российским коммерческим объединением". При этом деятельность якобы велась "как напрямую с Россией, так и при посредничестве предприятия страны, не входящей в ЕС".

Возбуждено уголовное дело. Как отмечает Delfi, за нарушение санкций в качестве наказания предусмотрен денежный штраф или лишение свободы на срок до пяти лет. 

Теги:
ЭстонияРоссияСанкции в отношении России
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