Проблему контрафакта среди лицензируемых игрушек планируют решить цифровой маркировкой

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина сообщила, что доля поддельных товаров этой категории достигает 40%

УФА, 13 сентября. /ТАСС/. Часть проблем с контрафактными детскими игрушками, имеющими лицензии правообладателей, планируется решить введением цифровой маркировки и контролем за реализацией. Доля поддельных товаров этой категории достигает 40%, вопрос будет обсуждаться на Всероссийском фестивале игр "Айда играть" в Уфе с 14 по 17 сентября, сообщила ТАСС президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

"Такая продукция является причиной финансовых и имиджевых потерь для детских анимационных брендов, а также экономических потерь для лицензиатов - производителей детских товаров. Потребители рискуют здоровьем при приобретении небезопасных контрафактных товаров. Часть проблем планируется снять введением цифровой маркировки и контролем за реализацией на маркетплейсах и рыночной торговлей", - считает Цицулина.

В настоящее время проблема с незаконным оборотом детских товаров в большей степени касается игрушек, которые занимают 50% всех лицензируемых товаров для детей. Сегодня в доле лицензируемых товаров порядка 40% - это контрафактная продукция, добавила собеседница агентства.

Всероссийский фестиваль игр "Айда играть" пройдет в Уфе с 14 по 17 сентября, в программе выставка продукции от производителей, выступления экспертов, мастер-классы для родителей. В деловой программе запланировано пленарное заседание "Больше, чем игра: роль, значение и точки роста игропрома России" при участии представителей Минпромторга и Минпросвещения России, регионов страны и производителей игрушек и детских товаров.