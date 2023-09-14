Кабмин обсудит обеспечение малоимущих россиян жильем и создание модульных отелей

В правительстве также планируют поднять такие темы, как поправки в закон "О потребительском кредите", улучшение ситуации с ветконтролем на границе и передача Россельхознадзору дополнительных функций

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Правительство России проведет в четверг очередное заседание. В его повестке - несколько социальных вопросов, включая поправки в Жилищный кодекс РФ.

"Положения документа позволят в полной мере обеспечить системное решение вопроса об обеспечении жилищных потребностей граждан, которые признаны малоимущими, состоят на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений и являются собственниками единственного жилого помещения, которое признано аварийным", - говорится в сопроводительных материалах ко встрече. Как отметили в кабмине, законопроект разработан во исполнение постановления Конституционного суда РФ.

Кроме того, правительство обсудит поправки в закон "О потребительском кредите", которые направлены на защиту прав и интересов заемщиков.

Также, как ожидается, кабмин может выделить регионам средства на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных гостиниц. Ранее президент РФ Владимир Путин поручал направить на гранты для таких инициатив не менее 11 млрд рублей в 2023 и 2024 годах. Это позволит реализовать дополнительно 470 подобных проектов.

Еще один пункт повестки предполагает помощь Еврейской автономной области в борьбе с подтоплениями - регион регулярно сталкивается с паводками. ЕАО может получить субсидию на реконструкцию дамбы в районе села Ленинское.

Также будет рассмотрено и несколько других вопросов. Один из вынесенных на заседание документов направлен на улучшение ситуации с ветеринарным контролем на границе. Другим предполагается наделить Россельхознадзор дополнительными функциями (в соответствии с законом "О семеноводстве"). Заявлены и некоторые иные темы.