Ростовская школьница рассказала, что мечтает запустить в космос наноспутник

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сентября. /ТАСС/. Девятиклассница Маша Андреева из Ростова-на-Дону после встречи с президентом России Владимиром Путиным на космодроме Восточный рассказала корреспонденту ТАСС, что мечтает запустить в космос наноспутник с дата-центром и блокчейном, который сейчас находится в разработке.

"Сейчас я мечтаю создать наноспутник с дата-центром и блокчейном, который разрабатываю, и надеюсь, что у меня получится запустить его в космос. Очень хочу участвовать в развитии российской науки в космической сфере, поэтому думаю, что буду очень много над чем работать, мне это очень нравится. Конечно, я хочу связать свою жизнь с космосом, в этой отрасли большой выбор профессий. Еще мечтаю, чтобы моя наставническая работа помогла ребятам в будущем выбрать космическое направление", - сказала девятиклассница корреспонденту ТАСС.

По словам школьницы, первый спутник, разработанный с ее участием, был запущен с одной полезной нагрузкой, сейчас она разрабатывает спутник для другой нагрузки. "Проводила эксперимент совместно с "Высшей школой экономики", программировала, 3D-моделировала. Затем отправлю этот проект на грант для участия в конкурсе, в течение полугода разработка, различные опыты, спутник ждет свою очередь. Если этот спутник пройдет грантовый отбор, то запуск будет в 2024-2025 году", - добавила Маша.

В среду глава государства начал программу на космодроме Восточный со встречи с ученицей Классического лицея №1 из Ростова-на-Дону, которая недавно рассказывала ему о своем увлечении космосом и, в частности, разработкой спутников. По словам девочки, она уже три года занимается спутникостроением и даже является для других ребят "наставником в космической сфере" - например, разрабатывает и проводит уроки на тему космоса.

Во время открытого урока "Разговор о важном" 1 сентября глава государства пообещал девятикласснице подписать ее первый собранный спутник. Ростовская школьница также предложила создать проект на базе Роскосмоса, чтобы дети, которые не могут учиться в "космических классах", могли приехать познакомиться с историей космоса, там им могли бы рассказать, в каких конкурсах они могут принять участие. Путин одобрил идею и пообещал обсудить с Роскосмосом расширение программы "космических классов".