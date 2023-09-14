Минпросвещения: введение "Основ безопасности и защиты Родины" в педвузах нужно обсуждать

Этот предмет - часть основной образовательной программы, тогда как педагогические высшие учебные заведения предполагают профессиональную программу, отметила замглавы ведомства Татьяна Васильева

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Вопрос введения предмета "Основы безопасности и защиты Родины" в педагогических вузах требует отдельного обсуждения, так как там идет профессиональная образовательная программа. Об этом ТАСС сообщила замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева.

"Мы говорим сейчас с вами про основную образовательную программу, а педагогические вузы - это все-таки программа профессиональная, поэтому это надо отдельно обсуждать", - сказала она, отвечая на вопрос, рассматривается ли идея ввести такой предмет в педагогических вузах.

По словам Васильевой, готовить учителей по этому предмету в педагогических вузах планируют. Она отметила, что сейчас разработка этого предмета ведется для школ.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому школьная дисциплина "Основы безопасности жизнедеятельности" будет переименована в "Основы безопасности и защиты Родины". Как заявлял глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, предмет будет давать школьникам знания о воинских обязанностях и военной службе.

Новый предмет появится в российских школах с 1 сентября 2024 года. Кравцов ранее отмечал, что в нем усилят модуль начальной военной подготовки.