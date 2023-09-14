Московский регион в этом году ожидает яркая золотая осень

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сентябрь будет теплым, а листопад может продлиться до середины октября

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Золотая осень начнется в столичном регионе в ближайшее время. Она будет красочной благодаря теплому началу сентября и напитанной влагой почве, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Красота золотой осени зависит от нескольких факторов: теплая ли погода в начале сентября и предшествующие месяцы, какая облачность, ветер и насколько много влаги в почве. В этом году осадков выпало в Подмосковье и Москве за июнь-август достаточно. Кроме того, сентябрь теплый, и эти факторы говорят о том, что условия для красочной осени хорошие", - рассказал он.

По словам Вильфанда, листопад в столичном регионе обычно начинается во второй половине сентября. В этом году он может начаться чуть позже.

"В Подмосковье очень много березы и клена. Обычно они начинают опадать в середине сентября. Затем, если вторая половина месяца теплая, то листопад длится долго, даже во второй половине октября. Краски долго играют. Если наступают заморозки, то деревья быстро оголяются", - отметил метеоролог.