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обновлено 14 сентября, 02:14
Пандемия COVID-19

Kyodo: сын японского наследного принца заболел ковидом

По данным агентства, 17-летний принц Хисахито проходит лечение в одной из императорских резиденций

ТОКИО, 14 сентября. /ТАСС/. Врачи выявили заражение коронавирусом у 17-летнего принца Хисахито, сына японского наследного принца Акисино.

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Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что у Хисахито также диагностирована повышенная температура. Сейчас принц проходит лечение на территории одной из императорских резиденций.

Согласно информации телеканала Fuji TV, лечение принца продлится до 18 сентября. При этом у его родителей и старшей сестры принцессы Како инфицирование не подтвердили.

Хисахито идет вторым в порядке наследования трона после своего отца. Император Японии - его дядя Нарухито, который вступил на престол в 2019 году. 

Теги:
ЯпонияПандемия COVID-19
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