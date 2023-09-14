Нововведение предполагает ознакомление иностранных граждан с законодательством РФ, порядком оформления документов и нормами поведения в российском обществе, отметил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /ТАСС/. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России) разработало адаптационный курс для трудовых мигрантов из Центрально-Азиатского региона, он включает блоки по законодательству РФ и нормам поведения. Об этом сообщил ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) руководитель ФАДН Игорь Баринов.

Ранее в ходе пленарного заседания ВЭФ президент РФ Владимир Путин отметил, что необходимо аккуратно подходить к ситуации с притоком мигрантов в Россию и не допустить появления гетто.

"Нами был разработан материал типового адаптационного курса для иностранных трудовых мигрантов из Центрально-Азиатского региона. Курс включает в себя несколько основных тем - это, в первую очередь, миграционное трудовое законодательство, в том числе порядок оформления и заполнения соответствующих документов, а также нормы поведения в российском обществе, что очень важно, и в общественных местах. К сожалению, на сегодняшний момент эти фильтры, которые должны отслеживать, кто к нам приезжает, с какими целями, либо не работают, либо работают очень плохо. Ведь у людей вызывает негативную реакцию не само присутствие здесь представителей Центрально-Азиатских республик, а девиантное поведение некоторых из них", - рассказал собеседник агентства.

Баринов привел данные социологического исследования, которое ФАДН России провело среди приехавших в Россию трудовых мигрантов. Оно показало, что 43,5% респондентов предпочитают шариат светскому законодательству, а 24% опрошенных готовы принимать участие в протестах, чтобы отстаивать право жить в России по нормам шариата.

"Именно для этого нужны фильтры, которые бы таких людей не допускали. Во многом для этого и возникла идея создания адаптационных центров, и для них разработан этот курс, его сейчас опробуют в Калининграде, Московской области, Перми и Краснодаре. Основная задача - снизить напряжение в миграционной среде, повысить их правовую грамотность, чтобы люди знали, что можно делать, что нельзя, за что последует неминуемое наказание. Если они будут разделывать барана на детской школьной площадке, как это было в Нижнем Новгороде, то за это последует ответственность", - пояснил глава федерального агентства.

Руководитель ФАДН России при этом отметил, что для тех, кто приезжает в РФ работать, соблюдать российское законодательство, встраиваться в российскую правовую систему и культурную среду, - "двери открыты", а разработанный курс облегчит процесс адаптации.