14 сентября, 02:30

На Курильских островах в ночь на 15 сентября ожидаются сильные дожди

По прогнозам синоптиков, за 12 часов может выпасть более 50 мм осадков

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Синоптики в ночь на пятницу прогнозируют на территории южной группы Курильских островов (Сахалинская область) сильные, местами очень сильные дожди. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Агентства по делам ГО, ЧС и ПБ Сахалинской области.

"Ночью 15 сентября в Южно-Курильском и Курильском районах ожидается сильный, местами очень сильный дождь: 50 мм и более за 12 часов и менее", - рассказали в агентстве.

Сейчас на территории южной группы Курил пасмурная погода, временами идут небольшие дожди. Температура воздуха - до плюс 21 градуса. 

Теги:
РоссияСахалинская область
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