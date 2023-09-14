ФАДН: политика РФ должна закреплять русский как язык межнационального общения

Глава агентства по делам национальностей Игорь Баринов отметил, что несмотря на внешнее давление и политизацию, в том числе гуманитарных и образовательных сфер, интерес к русскому языку сохраняют многие страны мира

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /ТАСС/. Концепция языковой политики России должна обеспечивать условия для использования русского языка как языка межнационального общения, но при этом и сохранять языковое разнообразие страны. Такое мнение сообщил ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН России) Игорь Баринов.

В августе первый зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов сообщал ТАСС, что концепция языковой политики РФ подготовлена и направлена в правительство.

"Мы как Федеральное агентство по делам национальностей приняли в этой работе самое активное участие. И ключевой момент, который для нас был важен, чтобы был отражен в концепции, связан с обеспечением условий для функционирования русского языка как языка межгосударственного общения, языка межнационального общения, сохранение и развитие языкового многообразия", - рассказал собеседник агентства. Баринов отметил, что Россия обладает "колоссальным языковым многообразием", так как в РФ используют 150 языков, с диалектами - 277.

"Поскольку будущее наших языков немыслимо без учета современных реалий, связанных с цифровизацией, внимание было уделено поддержке и развитию языков народов Российской Федерации в информационном цифровом пространстве, обеспечению базовыми языковыми технологиями. И здесь на форуме, в том числе одна из секций была как раз посвящена именно этой тематике. Мы много говорили о том, каким образом сохранить в первую очередь языки, которые имеют критически небольшое количество носителей. Именно они подвергаются <…> угрозе исчезновения, и очень важно сделать все возможное для того, чтобы ни один язык не был потерян", - рассказал руководитель ФАДН России.

Глава агентства также отметил, что несмотря на внешнее давление и политизацию, в том числе гуманитарных и образовательных сфер, интерес к русскому языку сохраняют многие страны мира. В частности, в этом году в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже прошло празднование Дня русского языка и вызвало "неподдельный интерес многих стран", рассказал руководитель ФАДН России.

"Причем, надо подчеркнуть, что пришли даже те страны, которые между собой сейчас находятся в сложных отношениях - Армения и Азербайджан, например. Они выступали друг за другом, и русский язык в этом плане их все-таки объединяет. Много было представителей из африканских стран, из Латинской Америки, из Юго-Восточной Азии. Этот потенциал интереса к русскому языку в мире, конечно же, обязательно надо использовать", - заключил Баринов.