В ЯНАО планируют увеличить охват инвалидов социальными услугами на 15%

Как сообщили в региональном департаменте соцзащиты населения, это станет возможным благодаря улучшенной инфраструктуре организаций, развитию микроцентров и выездных мобильных бригад

ТАСС, 14 сентября. Количество людей с инвалидностью, охваченных социальными услугами, планируется увеличить в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в этом году на 15%. Это станет возможным благодаря улучшенной инфраструктуре организаций, развитию микроцентров и выездных мобильных бригад, сообщили ТАСС в региональном департаменте социальной защиты населения.

"Планируем в 2023 году увеличить охват людей с инвалидностью соцуслугами на 15% по сравнению с 2022 годом. Это станет возможным благодаря улучшенной инфраструктуре организаций (писали о новом оборудовании в первоначальном ответе), развитию микроцентров, выездных мобильных бригад, которые обслуживают граждан на дому и в отдаленных поселениях, и т. д.", - сказали в департаменте.

Отмечается, что в настоящее время среди людей с инвалидностью наиболее востребованы услуги дефектологов, логопедов, психологов, инструкторов по лечебной физкультуре, специалистов по массажу. Всего в 2022 году услуги в организациях социального обслуживания получили почти 2,4 тыс. человек.

В регионе работают 13 государственных организаций социального обслуживания. В учреждениях помогают семьям с детьми в трудной жизненной ситуации, гражданам с особенностями здоровья и инвалидностью, пожилым людям.