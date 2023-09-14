В ФАДН России заявили, что межнациональная ситуация в РФ на фоне СВО стабильная

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов поделился тем, что оппонентам из-за рубежа не удалось дестабилизировать ситуацию, а люди в стране, наоборот, сплотились

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /ТАСС/. Межнациональные отношения в России на фоне специальной военной операции стабильные, оппонентам из-за рубежа не удалось дестабилизировать ситуацию - люди, наоборот, сплотились. Об этом рассказал ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов.

"Ситуация достаточно стабильная. И здесь я думаю, что наши оппоненты из-за рубежа просчитались. Потому что основное усилие на дестабилизацию внутриполитической ситуации, на снижение уровня общественной поддержки со стороны населения специальной военной операции было направлено как раз на разные этнические группы, национальные группы, на национальные субъекты, и на это задействованы иногда сумасшедшие, в том числе и финансовые ресурсы. Но, к счастью, эти усилия во многом напрасны, потому что и социология показывает, что не происходит тех процессов, на которые рассчитана эта работа. И наоборот, где-то происходит консолидация, сплочение - это такая национальная особенность нашей страны, когда тяжело и сложно", - рассказал собеседник агентства.

По словам главы ФАДН, такая работа со стороны оппонентов будет продолжаться, поэтому нужна системная работа органов власти, общественных организаций, а также средств массовой информации.

VIII Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.