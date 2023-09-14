В Москве ожидаются погода без осадков и до 22 градусов тепла

Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Переменная облачность, без осадков и до плюс 22 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 20 до 22 градусов тепла. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до плюс 5 градусов.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться от плюс 18 до плюс 23 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до плюс 3 градусов.

Ветер южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.