14 сентября, 03:07

В Москве ожидаются погода без осадков и до 22 градусов тепла

Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Переменная облачность, без осадков и до плюс 22 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 20 до 22 градусов тепла. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до плюс 5 градусов.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться от плюс 18 до плюс 23 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до плюс 3 градусов.

Ветер южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация