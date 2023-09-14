Летние лагеря Новосибирской области посетили на треть больше детей с ОВЗ, чем год назад

Как сообщили в министерстве труда и социального развития региона, всего летом 2023 года отдохнули 7,6 тыс. таких детей

НОВОСИБИРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Благодаря разработке инклюзивных программ, детские оздоровительные лагеря Новосибирской области летом 2023 года приняли 7,6 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - почти на треть больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства труда и социального развития региона.

"Благодаря разработке инклюзивных программ и проведению смен, адаптированных [для детей с ОВЗ], в текущем году количество детей, направленных в организации отдыха детей и их оздоровления, увеличено более чем на 1,7 тыс. человек и составило более 7,6 тыс. человек", - говорится в сообщении министерства.

Ранее замруководителя регионального Минтруда Ольга Потапова, подводя итоги летней оздоровительной кампании, рассказала журналистам, что всего в оздоровительных лагерях региона отдохнули более 121 тыс. детей. Это на 5,5 тыс. больше, чем в 2022 год. На укрепление материально-технической базы в загородных лагерях было выделено более 630 млн рублей - в два раза больше, чем в 2022 году.