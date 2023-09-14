В отборах дальневосточного киберспортивного турнира поучаствуют не менее 350 человек

Они стартуют в ноябре

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /ТАСС/. Участниками отборочных туров дальневосточного киберспортивного турнира станут не менее 350 человек из всех 11 регионов, в следующем году его планируется сделать международным, сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

"Отборочные турниры в 11 регионах Дальнего Востока стартуют в ноябре - за право выступить в финальной стадии сразятся не менее 350 участников из 66 команд (каждый субъект Дальневосточного федерального округа (ДФО) выставит от 6 команд и больше). В конце декабря в кампусе ДВФУ (Дальневосточного федерального университета - прим. ТАСС) на острове Русский пройдет гранд-финал между сильнейшими командами дальневосточных регионов. В течение двух дней участники определят лучших в двух киберспортивных дисциплинах - DOTA 2 и "Мир танков" (World of Tanks). Призовой фонд регионального этапа составит 1 млн рублей, а в финале соперники поборются еще за 5 млн рублей", - сообщила пресс-служба.

Параллельно в ДВФУ организуют дополнительные мероприятия для зрителей. Среди прочего планируется проведение косплей-фестиваля и выставок, посвященных современной молодежной культуре. В следующем году соревнования планируется сделать международными.

"Учитывая, что мы ближе всех других регионов страны расположены к Азиатско-тихоокеанскому региону, где игровая индустрия очень развита, мы можем строить сотрудничество в логике совместного развития киберспорта с партнерами из дружественных стран - в первую очередь Китая. Уверен, что проведение крупного киберспортивного турнира и его перевод на международный уровень нам только поможет", - подчеркнул ректор ДВФУ Борис Коробец, слова которого приводятся в сообщении.

Кроме того, компания "Леста Игры" заявила о включении ДФО в приоритетные планы по развитию игр "Мир танков" и "Мир кораблей", чья совокупная ежедневная аудитория более 1 млн игроков, сообщила пресс-служба. В рамках этих планов уже в 2024 году в "Мире танков" появится карта, разработанная с учетом исторических и природных особенностей Дальнего Востока. В следующем году турнир будет проведен и на этой карте. В "Мире кораблей" планируется появление одного из крупных портов ДФО, игра будет включена в турнирную сетку также в следующем году.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что в ДФО будет организован ежегодный турнир по киберспорту, первые соревнования пройдут в конце 2023 года.