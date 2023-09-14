14 сентября, 04:55

Административный центр Хайнаня намерен стимулировать туризм богатой культурной программой

Газета "Хайкоу жибао" передает, что власти Хайкоу стремятся создать новые качественные туристические продукты, которые, в частности, будут способствовать динамичному развитию региональной сферы потребления

ХАЙКОУ /Китай/, 14 сентября. /ТАСС/. Административный центр южнокитайской провинции Хайнань город Хайкоу планирует стимулировать долгосрочное развитие туристического сектора за счет насыщенной программы культурного отдыха. Об этом сообщила газета "Хайкоу жибао".

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По данным издания, власти Хайкоу стремятся создать новые качественные туристические продукты, которые не только сделают местные достопримечательности более привлекательными для посещающих Хайнань путешественников, но и будут способствовать динамичному развитию региональной сферы потребления.

Как заявил глава управления культуры и туризма Хайкоу Ван Кэ, администрация города намерена повышать его конкурентоспособность в сфере туризма благодаря проведению масштабных культурно-развлекательных мероприятий, путем привлечения популярных брендов и эффективного использования ресурсов в гостиничном бизнесе. Предполагается, что многоплановые продукты, гармонично сочетающие в себе культурную, потребительскую и спортивную составляющую, позволят существенно увеличить поток туристов со всего Китая и из других стран.

Важную роль в интеграции туристического и культурного сегментов играет исторический район Хайкоу - торговые улицы Цилоу, которые гармонично объединили в себе культуру Китая и стран Юго-Восточной Азии. Предполагается, что нематериальное культурное наследие города при помощи инноваций приобретет новый шарм, позволит повысить комфортность отдыха для туристов.

История Хайкоу насчитывает более 900 лет. Это главный культурный и экономический центр провинции, активно развивающий сотрудничество с другими странами. На город, население которого достигает 2,9 млн человек, приходится примерно треть валового регионального продукта Хайнаня. В соответствии с планом китайского правительства здесь формируется крупный кластер из штаб-квартир и представительств некоторых транснациональных компаний. 

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