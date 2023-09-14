Административный центр Хайнаня намерен стимулировать туризм богатой культурной программой

Газета "Хайкоу жибао" передает, что власти Хайкоу стремятся создать новые качественные туристические продукты, которые, в частности, будут способствовать динамичному развитию региональной сферы потребления

ХАЙКОУ /Китай/, 14 сентября. /ТАСС/. Административный центр южнокитайской провинции Хайнань город Хайкоу планирует стимулировать долгосрочное развитие туристического сектора за счет насыщенной программы культурного отдыха. Об этом сообщила газета "Хайкоу жибао".

По данным издания, власти Хайкоу стремятся создать новые качественные туристические продукты, которые не только сделают местные достопримечательности более привлекательными для посещающих Хайнань путешественников, но и будут способствовать динамичному развитию региональной сферы потребления.

Как заявил глава управления культуры и туризма Хайкоу Ван Кэ, администрация города намерена повышать его конкурентоспособность в сфере туризма благодаря проведению масштабных культурно-развлекательных мероприятий, путем привлечения популярных брендов и эффективного использования ресурсов в гостиничном бизнесе. Предполагается, что многоплановые продукты, гармонично сочетающие в себе культурную, потребительскую и спортивную составляющую, позволят существенно увеличить поток туристов со всего Китая и из других стран.

Важную роль в интеграции туристического и культурного сегментов играет исторический район Хайкоу - торговые улицы Цилоу, которые гармонично объединили в себе культуру Китая и стран Юго-Восточной Азии. Предполагается, что нематериальное культурное наследие города при помощи инноваций приобретет новый шарм, позволит повысить комфортность отдыха для туристов.

История Хайкоу насчитывает более 900 лет. Это главный культурный и экономический центр провинции, активно развивающий сотрудничество с другими странами. На город, население которого достигает 2,9 млн человек, приходится примерно треть валового регионального продукта Хайнаня. В соответствии с планом китайского правительства здесь формируется крупный кластер из штаб-квартир и представительств некоторых транснациональных компаний.