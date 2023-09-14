14 сентября, 05:27

Минздрав одобрил клинические испытания "Спутника" с обновленным составом

Проводить испытания планируется в Сеченовском университете, в городской поликлинике №64, а также в Детской городской клинической больнице имени З. А. Башляевой и в Морозовской детской городской клинической больнице

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Минздрав РФ разрешил проведение клинических испытаний вакцин"Спутник V" и "Спутник M" с обновленным составом для взрослых и детей от 12 до 17 лет.

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Соответствующая информация опубликована в государственном реестре лекарственных средств.

"Цель клинического исследования - оценка безопасности, реактогенности и иммуногенности векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, "Гам-ковид-вак" с измененным антигенным профилем у взрослых добровольцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вакцина представляет собой раствор для внутримышечного введения. Проводить испытания планируется в Сеченовском университете, в городской поликлинике №64, а также в Детской городской клинической больнице имени З. А. Башляевой и в Морозовской детской городской клинической больнице. 

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