Собянин: в 2023 году электронный дневник МЭШ стал полноценным личным органайзером ученика

Мэр Москвы добавил, что с нового учебного года к МЭШ начали подключать колледжи города

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Московская электронная школа объявила о новых возможностях для учащихся в 2023 году, усовершенствовав электронные учебники и дневник школьника. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

"Электронный дневник стал полноценным личным органайзером школьника. С нового учебного года в нем доступно расписание не только уроков и дополнительных занятий, но и городских кружков и секций, на которые ребенок записался на портале mos.ru или в школе. <...> Впервые в библиотеке МЭШ появились электронные интерактивные учебники для 5-9 классов", - написал он.

Мэр подчеркнул, что количество виртуальных лабораторий увеличится с 42 до 43, а также скоро появится еще одна по окружающему миру. Это первая виртуальная лаборатория для начальной школы, отметил он.

"Для школьников 7-11 классов запустим интерактивные тетради для лабораторных работ в пространстве виртуальных лабораторий. Сделать "лабораторку" по физике и химии можно будет онлайн. <...> Для учеников 5-6 классов запускаем цифровой школьный атлас с интерактивными контурными картами", - добавил Собянин.

Кроме того, мэр столицы заявил, что МЭШ стала единой площадкой проведения олимпиад, в том числе школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников. Отмечается, что с нового учебного года к МЭШ начали подключать московские колледжи. В пилотном проекте участвуют 20 колледжей, их педагоги и студенты получат доступ к ключевым сервисам МЭШ, также для всех преподавателей этих образовательных учреждений закупили современные ноутбуки, заключил Собянин.

"Московская электронная школа" - совместный проект департамента образования и науки и департамента информационных технологий, реализуемый с 2016 года. Это единая цифровая образовательная платформа для учеников, учителей и родителей. Среди основных сервисов "МЭШ" - библиотека учебных материалов, электронный журнал, электронный дневник, "Москвенок" и "Портфолио учащегося".