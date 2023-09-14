Яровая предложила создать федеральную программу выездной диспансеризации

Как отметила вице-спикер Госдумы, необходимо обеспечить гражданам оперативное оказание медицинских услуг многопрофильными специалистами

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предлагает создать федеральную программу выездной диспансеризации, чтобы обеспечить гражданам оперативное оказание медицинских услуг многопрофильными специалистами. Об этом Яровая сообщила ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Диспансеризация президентом поставлена во главу угла не случайно. Она направлена на медицину сбережения здоровья, профилактики и упреждений. <…> Буду предлагать на федеральном уровне формирование уже сейчас федеральной программы выездной диспансеризации мобильными оборудованными бригадами многопрофильных специалистов для того, чтобы стратегия качественного и большого решения задач уже сегодня [могла] найти правильное оперативное решение для человека", - отметила Яровая.

Она подчеркнула, что задача сбережения здоровья граждан по всей стране не может быть решена быстро, однако уже сейчас можно продумать оперативные решения, которые принесут результат. "Например, по медицине, да, сегодня не хватает специалистов, и завтра они не появятся, они появятся немного позже. Да, сегодня сложно с инфраструктурой - и эта задача решается", - отметила Яровая. При этом, подчеркнула она, уже сейчас необходимо обеспечить гражданам возможность получать квалифицированную помощь.

В качестве примера вице-спикер Госдумы привела Камчатку, где по ее инициативе был многократно апробирован инструмент привлечения специалистов федеральных профильных центров, среди которых институт Вишневского, центр Димы Рогачева и другие. "Удивительные результаты. Проведя скрининг-контроль в такой мобильной системе координат, мы получили результат, что из числа обследуемых граждан у 30% выявлялись те или иные патологии. А значит, эти люди в конечном счете получили шанс на сбережение здоровья и на жизнь, потому что если бы мы не провели этот скрининг в таком мобильном режиме, то они бы обратились, когда уже были серьезные ухудшения в состоянии здоровья", - подчеркнула Яровая.