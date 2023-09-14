Яровая обратится к Голиковой с просьбой перевести школьных врачей на ставки медучреждений

По мнению вице-спикера Госдумы, на текущей ставке "не будет квалифицированных врачей в школах"

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая намерена обратиться к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением перевести школьных врачей со ставок школ на ставки медучреждений. Об этом Яровая сообщила ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Почему я буду предлагать, чтобы школьные врачи были не на ставке школы, а на ставке медицинских учреждений? Потому что на ставке школы не будет квалифицированных врачей в школах. А нам нужен текущий формат работы врача с детьми по месту учебы. <…> Самый первый документ, который будет мной подготовлен, это обращение к вице-премьеру Голиковой по школьным врачам", - сказала Яровая.

Она добавила, что комплекс задач, "которые мог и должен бы решать школьный врач, гораздо больше, чем то, что сегодня определено в инструкциях Минздрава". При этом, отметила Яровая, с министерством в этом вопросе уже "есть диалог и общий язык".

"По школьным кабинетам процесс идет и они создаются. Вопрос в том, что туда врачи не идут, потому что зарплата, которую может предоставить школа, она не соотносима с зарплатой врача в медицинском учреждении. Поэтому тот анализ, который я сделала, позволяет изменить подходы и дать четкое обоснование, почему школьный врач и объем его работы и компетенций соотносим с работой врача в медицинском учреждении", - отметила Яровая.