В ГД внесли законопроект о запрете увольнять в течение года вдов ветеранов боевых действий

Документом уточняется, что эта мера поддержки распространяется на не вступивших в повторный брак женщин

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") и сенатор Дмитрий Перминов внесли в палату парламента законопроект о запрете увольнять вдову ветерана боевых действий в течение одного года с момента его гибели. Об этом сообщил ТАСС сам Антропенко.

Изменения предлагается внести в четвертый абзац статьи 261 Трудового кодекса РФ. Сейчас по инициативе работодателя не допускается расторжение трудового договора в том числе с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или ребенка в возрасте до четырнадцати лет.

"Мы убеждены, что семьи бойцов, которые поставили задачу защиты нашей страны выше всего, должны быть защищены в любой ситуации. В том числе в ситуации, когда произошло непоправимое. Поэтому нашим законопроектом предлагается защитить вдов погибших участников СВО от увольнения с работы в течение года, чтобы семья могла справиться с утратой и имела возможность нормализовать жизнь в такой непростой ситуации", - пояснил Антропенко.

Законопроектом (копия документа есть в распоряжении ТАСС) уточняется, что эта мера поддержки распространяется на не вступивших в повторный брак вдов ветеранов боевых действий.

"Наши военные отстаивают интересы России, историческую справедливость и будущее своих детей. А дома на хрупких плечах их жен - забота о детях, домашние дела. Через многие километры защитники ощущают их любовь и теплоту, знают, как сильно по ним скучают, как верят в победу. Убежден, что жены участников СВО должны быть поддержаны государством в любом случае", - заключил парламентарий.