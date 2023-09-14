В центре Москвы появится детский сад на 125 мест

Площадь объекта превысит 5 тыс. кв. м

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Детский сад на 125 мест построят в центре Москвы на участке земли площадью 0,52 га, старое здание снесут. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"На земельном участке площадью 0,52 га будет построен современный детсад на 125 мест площадью 5 237 кв. м. Здание устаревшего садика на этом участке будет снесено", - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова

Она уточнила, что город построит детский сад по адресу: Леснорядская улица, д. 14/16 (ЦАО). Строительство будет проведено за счет средств городского бюджета - здание включено в Адресную инвестиционную программу города Москвы, утвержденную городским правительством и мэром Сергеем Собяниным.