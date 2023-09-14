В Молдавии объявят национальный траур в день похорон Снегура

Первый президент республики умер 13 сентября на 84-м году жизни

КИШИНЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду попросила объявить национальный траур в день похорон первого президента республики Мирчи Снегура, умершего накануне на 84-м году жизни.

"Я попросила администрацию президента объявить 16 сентября днем национального траура и организовать похороны с государственными почестями", - сообщила она на странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Снегур жил в историческое время и сыграл ключевую роль в становлении независимости, свободы и суверенитета Республики Молдова", - отметила она.

Снегур занимал пост президента Молдавии с 3 сентября 1990 года по 1 декабря 1996 года. Он родился 17 января 1940 года в селе Трифэнешть Сорокского уезда. Ранее работал на различных управленческих должностях в сельскохозяйственном секторе. Был председателем Президиума Верховного Совета МССР и Председателем Верховного Совета МССР, депутатом парламента Республики Молдова XIV созыва.