ОНФ попросил Путина дать льготы детям бойцов СВО при поступлении в колледжи и училища

Действующее законодательство предусматривает специальную квоту на обучение участников спецоперации и их детей по программе бакалавриата в вузах за счет бюджета

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Народный фронт направил президенту России Владимиру Путину предложение по предоставлению дополнительных льгот детям участников специальной военной операции при поступлении в колледжи и все военные училища. Об этом говорится в письме руководителя исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова главе государства, которое имеется в распоряжении ТАСС.

В обращении отмечено, что действующее законодательство уже предусматривает специальную квоту на обучение участников СВО и их детей по программе бакалавриата в высших учебных заведениях за счет бюджета. При этом на средние специальные учебные заведения эта льгота не распространяется.

"Народный Фронт предлагает по аналогии с принятыми мерами на уровне высшего профессионального образования распространить практику квотирования отдельных мест для участников специальной военной операции и их детей в целях получения ими образования по программам среднего профессионального образования", - говорится в письме.

Также Народный фронт обратил внимание, что указом президента РФ от 9 мая 2022 года №268 кадетские президентские корпуса, суворовские, нахимовские училища, а также казачьи детские корпуса, находящиеся в федеральном ведении, должны принимать на обучение детей погибших или получивших ранения военнослужащих - участников СВО без вступительных испытаний. "При этом в Народный фронт поступают обращения, что дети участников СВО лишены такой возможности при поступлении в аналогичные образовательные организации, подведомственные региональным и муниципальным органам власти. Представители президентского движения предложили распространить меру поддержки и на данную категорию учебных заведений, - отмечено в документе.