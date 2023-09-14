14 сентября, 07:39

Более 1,1 тыс. автомобилей стоят в пробке на подъезде к Крымскому мосту

Информационный центр оперативной обстановки сообщил, что время ожидания составляет около двух часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Пробка более чем из 1,1 тыс. автомобилей образовалась на подъездах к Крымскому мосту, время ожидания проезда составляет около двух часов с обеих сторон, сообщается в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на автоподходах к мосту.

"10:00: в очереди со стороны Тамани находится 500 транспортных средств. Время ожидания - около двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 650 транспортных средств, время ожидания - более двух часов", - говорится в сообщении.

Утром движение по Крымскому мосту было временно приостановлено. Проезд открыли после 4-часового перерыва. 

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