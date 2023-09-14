Более 70% опрошенных россиян поддержали введение общественно полезного труда в школах

Против высказались16% респондентов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Более 70% россиян позитивно относятся к привлечению школьников к общественно полезному труду, 16% выступили против, следует из имеющегося в распоряжении ТАСС опроса аналитического центра университета "Синергия". В исследовании приняли участие 5 тыс. совершеннолетних граждан из всех регионов РФ.

"Большинство (72%) участников опроса аналитического центра университета "Синергия" положительно относятся к введению в школах обязательного общественно полезного труда. У 16% россиян это вызывает отрицательные эмоции. Остальные 12% заявили о нейтральном отношении к нововведению", - говорится в исследовании.

Около 34% опрошенных, которые позитивно или нейтрально воспринимают привлечение школьников к труду, полагают, что таким образом можно научить детей ответственности и трудолюбию, 27% считают, что это повысит их социальные навыки, 24% - что это подготовит их к решению бытовых задач. По мнению 15% респондентов, общественно полезная деятельность позволит привить ученикам интерес к рабочим специальностям, таким как токарь, слесарь или, например, маляр.

По мнению 41% противников нововведения, участие в общественно полезных мероприятиях будет отвлекать школьников от учебы. Еще 28% отметили, принуждение к труду может вызвать у детей неприязнь к общественно полезной деятельности. 19% опрошенных уверены, что современным детям не нужно заниматься ручным трудом в цифровую эпоху, а 12% опасаются злоупотреблений со стороны взрослых, которые могут эксплуатировать детский труд.

При этом 94% из всех респондентов согласились с тем, что общественно полезная деятельность должна приносить детям удовольствие. Также около 58% полагают, что дети должны трудиться только на территории школы, а 42% считают допустимым делать это и за пределами учебных заведений, например, в музеях или библиотеках.

Большинство участников опроса (86%) сообщили, что в школьные годы они занимались общественно полезным трудом в той или иной форме. У 65% из них остались об этом позитивные воспоминания, а у 8% - негативные.

О законе

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду. Документ вносит изменения в закон об образовании и дополняет представленный в нем перечень обязанностей обучающихся пунктом об их участии в общественно полезной трудовой деятельности.