На севере Москвы приступили к капитальному ремонту Лихачевского моста

На время ремонта движение транспорта полностью закрываться не будет, планируется поэтапное перекрытие полос

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Капитальный ремонт Лихачевского моста стартовал на севере Москвы, планируется восстановить балки и опоры и заменить мостовое полотно. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году обновим Лихачевский мост через реку Лихоборка, расположенный в Головинском районе. Работы планируем завершить в четвертом квартале", - приводятся в тексте слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Отмечается, что на время ремонта движение транспорта полностью закрываться не будет, планируется поэтапное перекрытие полос. Специалисты восстановят балки и опоры пролетного строения, заменят мостовое полотно, обновят гидроизоляцию и деформационные швы, барьерное и перильное ограждения, а также уложат новое прочное асфальтобетонное покрытие и нанесут дорожную разметку.

"За последние 12 лет все мостовые сооружения в столице прошли различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов", - добавляется в материале.