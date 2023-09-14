РИО планирует содействовать сохранению археологического наследия Новороссии

Как сообщил председатель общества Сергей Нарышкин, приоритетом для всех членов РИО является в том числе развитие археологических исследований и популяризация их результатов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российское историческое общество (РИО) планирует оказывать содействие в сохранении археологического наследия Новороссии. Об этом заявил председатель РИО, директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Приоритетом для всех членов Российского исторического общества является и развитие археологических исследований, и популяризация их результатов, привлечение в археологическую профессию талантливой молодежи и обеспечение доступности археологических памятников", - сказал он на круглом столе в РИО, посвященном развитию российской археологии.

"В наших планах оказание содействия в сохранении археологического наследия Новороссии, продолжение работ по популяризации объектов, связанных с так называемыми засечными чертами", - отметил Нарышкин.