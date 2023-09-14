Москвичи записались к нотариусам через портал mos.ru более 50 тыс. раз

Всего в сервисе открыта запись на 43 нотариальные услуги

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Жители Москвы записались к нотариусам с помощью сервиса на портале mos.ru свыше 50 тыс. раз, среди популярных причин обращения - оформление наследства. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

"Жители Москвы более 50 тыс. раз записались к нотариусу онлайн с помощью сервиса на портале mos.ru. Сервис помогает горожанам заранее спланировать визит к специалисту, выбрать удобные дату и время для посещения, подготовить все документы и получить услугу без ожидания в очереди", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что всего в сервисе открыта запись на 43 нотариальные услуги, которые оказывают уже около 240 столичных нотариусов. Благодаря удобству, сервис становится все более востребованным. В этом году пик записей к специалистам пришелся на апрель, июнь и июль.

Чаще всего жители обращались к нотариусам по вопросам удостоверения доверенности или согласия - для решения этого вопроса было забронировано 20 568 встреч со специалистами. Кроме того, среди популярных вопросов - оформление наследства (10 061 запись) и подача документов для совершения различных нотариальных действий (5 755 записей).

"Жители также обращались для подачи документов нотариусу для подготовки к сделке с недвижимостью (купля-продажа, мена и дарение), для заверения копий документов и подлинности подписей, составления завещаний, брачных договоров или соглашений о разделе имущества супругов, алиментных соглашений, договоров аренды или найма, а также для подготовки к сделкам с участием материнского капитала", - добавили в пресс-службе.