Домогаров считает необходимым поддерживать свою страну в трудные времена

Критику стоит оставить на потом, отметил артист в ответ на вопрос об отношении к специальной военной операции РФ на Украине

ЛИМАСОЛ, 14 сентября. /ТАСС/. Народный артист России Александр Домогаров считает, что нужно поддерживать свою страну в трудные времена, а критику оставить на потом. Об этом он заявил в четверг в беседе с корреспондента ТАСС в ответ на просьбу высказать свое отношение к специальной военной операции РФ на Украине.

"Для меня ключом являются слова [актера Сергея] Бодрова - младшего: даже если твоя страна в чем-то не права, но ты считаешь себя ее частью, то, пожалуйста, оставь свои претензии на потом", - сказал актер. "Когда что-то происходит, ты должен быть со своей страной, а выяснять, права она или не права, будешь позже. Это мое твердое убеждение", - подчеркнул он.

Домогаров провел в Лимасоле творческую встречу со зрителями, которую организовал Российский центр науки и культуры в рамках ежегодного российско-кипрского кинофестиваля. Его тепло встретили и спрашивали о творческой жизни и планах. Артиста фильмов "Гардемарины", "Бандитский Петербург", "Марш Турецкого", "Огнем и мечом", "Зорге" и многих других приветствовал посол РФ на Кипре Мурат Зязиков.