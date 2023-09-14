В Москве еще два помещения отдали центрам долголетия

К концу 2023 года будет работать больше 120 центров практически во всех районах Москвы

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы передали еще два помещения центрам московского долголетия для организации работы с людьми старшего поколения, объекты расположены на севере и юге города. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"Департамент городского имущества передал центрам московского долголетия еще два помещения на севере и юге столицы. Общая площадь объектов составляет более 1,8 тыс. кв. м", - цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

Отмечается, что один объект - здание площадью 1,15 тыс. кв. м - расположен в Нагорном районе. Второе помещение площадью 656 кв. м находится в Левобережном районе столицы. Они закреплены за центрами московского долголетия, подведомственными Департаменту труда и социальной защиты населения Москвы.

"В столице работает одна из самых эффективных и технологичных систем социальной поддержки горожан с современной инфраструктурой и доступными возможностями. Первый центр московского долголетия был открыт в 2019 году, а сегодня их уже 96. Центры доказали свою эффективность и востребованность как уникальное пространство для жителей Москвы старше 55 лет, в котором создаются и действуют клубы долголетия, где каждый может найти друзей и увлечение по душе. К концу 2023 года будет работать больше 120 центров практически во всех районах Москвы", - приводятся в тексте слова руководителя сети центров московского долголетия Елены Громовой.

Благодаря экосистеме "Московского долголетия", которая развивается в столице с 2018 года, пенсионеры вовлечены в культурную жизнь, как и молодые люди. На площадках центров горожане организуют культурные, образовательные, спортивные, оздоровительные и другие мероприятия для женщин и мужчин старше 55 лет.