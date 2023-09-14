На Московском урбанистическом форуме педагоги-психологи провели более 4 тыс. консультаций

Специалисты ежедневно рассказывали посетителям о возможностях диагностики и оценки уровня развития метанавыков при помощи интерактивного оборудования

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Столичные педагоги-психологи провели свыше 4 тыс. консультаций в рамках Московского урбанистического форума. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента образования и науки.

"Специалисты городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки ежедневно рассказывали посетителям о возможностях диагностики и оценки уровня развития метанавыков при помощи интерактивного оборудования. Оно установлено на стенде образования и доступно всем желающим. С начала форума консультации получили более 4 тыс. человек", - сказали в пресс-службе.

Как уточнил аналитик городского психолого-педагогического центра Сергей Козлов, академических, фундаментальных знаний и энциклопедической начитанности не совсем достаточно для успешного функционирования в городе. Поэтому были выделены семь метанавыков, которые были представлены на стенде. Эти навыки помогают ребенку и взрослому человеку успешно развиваться, быть полезным городу, встраиваться в постоянно меняющуюся систему вокруг них.

Каждому метанавыку была посвящена отдельная зона экспозиции. Выполнение электронных заданий и тестов, прохождение мини-игр позволяет выявить уровень развития таких качеств как критическое мышление, эмоциональный интеллект, адаптивность, коммуникативность, креативность, функциональная и цифровая грамотность. Психологи называют их одними из основных факторов успешности современного человека.

"К специалистам ГППЦ посетители обращались не только за консультациями по работе с интерактивными экспонатами. Популярным у родителей остается вопрос, как отвлечь детей от гаджетов и переключить их на другие виды деятельности. Подростки интересуются, как найти друзей и влиться в новый коллектив, а педагоги задают вопросы про создание благоприятной психологической среды в классе", - добавили в пресс-службе.