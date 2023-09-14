В Москве с начала 2023 года построили более 50 школ и детсадов

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев добавил, что до конца года в городе планируется возвести еще семь школьных зданий

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. В Москве с начала 2023 года построили 19 школ и 34 детских сада. Образовательные учреждения возводят за счет средств городского бюджета и инвесторов, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Комплексный подход к развитию городских районов подразумевает создание максимально комфортных условий для жизни, отдыха и работы. Поэтому строительству объектов социальной инфраструктуры, в том числе образовательных учреждений, уделяется большое внимание", - отметил Бочкарев, его слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра подчеркнул, что строительство объектов образовательной инфраструктуры остается одной из важнейших составляющих развития городских территорий. "До конца года планируется построить еще семь школьных зданий, а план по вводу в эксплуатацию детских садов на 2023-й уже перевыполнен", - добавил он.