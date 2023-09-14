Почти 23 тыс. детей с редкими заболеваниями получили лечение через фонд "Круг добра"

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что с каждым годом перечень заболеваний, с которыми дети могут получить лечение благодаря фонду, расширяется

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Фонд "Круг добра" обеспечил почти 23 тыс. детей с редкими заболеваниями дорогостоящими лекарствами и медизделиями, в том числе незарегистрированными в стране. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"В нашей стране успешно налажена помощь детям с редкими заболеваниями. Фонд "Круг добра", созданный в 2021 году по указу президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, уже обеспечил почти 23 тыс. детей дорогостоящими инновационными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе незарегистрированными в РФ", - сказал он на V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Осенние Филатовские чтения - важные вопросы детского здоровья".

По словам министра, с каждым годом перечень заболеваний, с которыми дети могут получить лечение благодаря фонду, расширяется. "Главный результат реализации государственной политики в сфере детского здравоохранения - это снижение младенческой смертности. Сейчас этот показатель находится на рекордно низком уровне и составляет 4,1 промилле", - отметил Мурашко.

Он добавил, что в рамках федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" национального проекта "Здравоохранение" предусмотрено строительство 39 современных детских больниц, располагающих уникальными возможностями оказания высокотехнологичной медицинской помощи, в которых будут созданы условия для комфортного пребывания детей в сопровождении родителей.