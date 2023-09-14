Московский дворец пионеров на Воробьевых горах обеспечили электричеством с резервом

Учреждению выдали дополнительную мощность 2,3 МВт

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) обеспечили энергоснабжение Московского дворца пионеров на Воробьевых горах. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В этом году провели масштабную работу по обновлению пяти корпусов дворца пионеров, которые нуждались в восстановлении, так как за 60 лет с момента постройки они ни разу комплексно не ремонтировались. В рамках реализации проекта максимально вернули зданиям исторический облик и архитектурно-художественное оформление. Энергетики выдали учреждению дополнительную мощность 2,3 МВт", - сказал он.

По словам заммэра, был проведен комплекс работ для обеспечения бесперебойного энергоснабжения дворца. "Установлены две блочные комплектные трансформаторные подстанции, оборудованные системами учета электроэнергии, телемеханики с функцией телесигнализации, телеизмерения и телеуправления, релейной защиты и автоматики. Проложены две кабельные линии 10 кВ и 32 кабельные линии 0,4 кВ общей протяженностью более 11,3 км", - уточнил Бирюков.

Глава КГХ заверил, что объект обеспечен электроснабжением по второй категории надежности, то есть в случае технологического нарушения на одной линии напряжение будет подано по резервной.