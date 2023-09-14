Турнир "Кубок Воробьевых гор" определит самых интеллектуальных школьников Москвы

Финальные игры пройдут в апреле 2024 года в Московском дворце пионеров

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Турнир по интеллектуальным играм "Кубок Воробьевых гор" пройдет с сентября 2023 года по апрель 2024 года в Московском дворце пионеров. Каждая игра будет состоять из нескольких конкурсов, включая "Картинки с секретами", "Свою игру", "Что? Где? Когда?", "Эрудит-лото", на которых выберут самых умных и находчивых школьников столицы, сообщили ТАСС в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.

"Кубок Воробьевых гор" - это в первую очередь образовательный проект. Очень важна подготовка к играм, особенно для тех, кто играет первый раз. Цель здесь - не контроль, а получение знаний. Перед играми хорошо бы провести подготовительную работу, "окунуться" в предложенную тему. Если это будет сделано, то и состязание пройдет интереснее, и ребята получат удовольствие. Для этого у нас есть тренировочный материал", - приводятся слова педагога-организатора образовательного комплекса "Воробьевы горы" Бориса Хейфеца.

В открытом турнире примут участие школьники 5-11-х классов, а также студенты 1-2-х курсов колледжей. У каждого конкурса будет свой коэффициент сложности, согласно которому команды получат баллы за правильные ответы. Темы игр объявят заранее. Преподаватели каждой образовательной организации формируют команды, в них входят до шести человек. Ученики из разных школ или колледжей могут создать собственную команду и определить капитана.

В пресс-службе отметили, что лучшие команды пригласят на полуфинальные игры, по итогам которых определят финалистов в каждой возрастной категории. Финальные игры пройдут в апреле 2024 года в Московском дворце пионеров. Проведение интеллектуальных мероприятий для школьников способствует развитию талантов детей и формированию у них навыков, которые пригодятся им в будущей профессии, и соответствует задачам проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование".