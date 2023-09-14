Канатные дороги и пешие тропы на горном курорте Сочи вновь доступны для посещения

При этом туристам рекомендовали учитывать погодные условия при выходе на маршрут

КРАСНОДАР, 14 сентября. /ТАСС/. Работу канатных дорог на горнолыжном курорте в Сочи, закрытых 13 сентября из-за приближающегося грозового фронта, восстановили. Также вновь доступны для посещения пешие горные тропы, сообщается в Telegram-канале курорта "Роза хутор".

"Работают канатные дороги: "Олимпия", "Заповедный лес", "Кавказский экспресс", "Волчья скала" в режиме карусели, "Эдельвейс", "Крокус". Парк водопадов Менделиха и пешие тропы также доступны для посещения", - говорится в сообщении.

Помимо этого, вновь открылись для посещения туристические тропы горного курорта Красная поляна. При выходе на маршрут рекомендовали учитывать погодные условия и работу канатных дорог.

О возобновлении работы канатных дорог курорт Красная поляна пока не сообщал.

13 сентября объявили штормовое предупреждение, синоптики до конца суток прогнозируют вблизи Сочи на участке Магри - Веселое опасность формирования смерчей над морем. В Сочи в целях безопасности закрыли пляжи для отдыхающих. Работа канатных дорог на горнолыжных курортах в Сочи и некоторых пеших маршрутов из-за приближающегося грозового фронта была также приостановлена.

Сегодня, по прогнозу, в горных районах Краснодарского края без существенных осадков, наблюдается переменная облачность. Температура воздуха в горах от +14 до +19 градусов.