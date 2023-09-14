В Перми в память о погибших при крушении Boeing 737 в небо запустили 88 воздушных шаров

Имена всех погибших перечислили на церемонии возле часовни-мемориала "Место памяти"

ПЕРМЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Жители Перми запустили в небо 88 воздушных шаров с посланиями в память о погибших в катастрофе Boeing 737, которая произошла ровно 15 лет назад, 14 сентября 2008 года, в столице Прикамья. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"Вот и прошло 15 лет. Казалось бы, так много, а подумаешь - как будто вчера. Сердце так же болит, но мы стараемся жить. Мы помним вас, наши любимые. А пока мы помним, вы всегда будете жить в наших сердцах, будете жить вместе с нами", - сказала в начале церемонии одна из жительниц Перми, потерявшая родных в этой авиакатастрофе.

По традиции во время акции на месте крушения самолета возле часовни-мемориала "Место памяти" перечислили имена всех погибших в трагедии 2008 года, их память почтили минутой молчания. После этого пришедшие отпустили в небо воздушные шары с посланиями своим погибшим близким.

Boeing 737, летевший из Москвы, разбился в Перми ранним утром 14 сентября 2008 года. На борту самолета находились 88 человек, включая 6 членов экипажа.

По данным Пермского межрайонного следственного отдела Уральского следственного управления на транспорте, перед последним рейсом у самолета не работали система предупреждения об опасности столкновения и автомат управления тягой двигателей. Уголовное дело по статье "Нарушение правил эксплуатации воздушного судна, повлекшего смерть двух и более лиц" несколько раз прекращалось в связи со смертью виновного лица, которым был назван командир воздушного судна Родион Медведев. Однако расследование дела неоднократно возобновлялось по просьбам и жалобам родственников погибших. В последний раз постановление о прекращении было вынесено судом в 2012 году.