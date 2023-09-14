Львова-Белова предложила обеспечивать сирот временным жильем для решения проблемы очередей

Как отметила Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, очереди не сокращаются годами

УФА, 14 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила делать упор на обеспечение детей-сирот временным жильем и местами в общежитиях в рамках решения проблемы с очередями, которые не сокращаются годами.

Вопрос обсуждался на совещании Приволжского федерального округа по вопросам социализации детей-сирот, участвовавшие в совещании детские омбудсмены регионов поддержали предложение.

"Нам сейчас нужно искать какие-то альтернативы, механизмы, каким образом обеспечить хотя бы временное жилье для детей-сирот. <…> Давайте общежития, маневренный фонд, какие-то временные, резервные квартиры, мне кажется нам в эту сторону сейчас надо двигаться. Давайте обеспечим детей-сирот жильем временно в регионе", - сказала Львова-Белова. Она также отметила, что получатели жилья не всегда грамотно им распоряжаются, что приводит к проблемам бытового и правового характера.

При этом предоставляемое из муниципальной собственности жилье часто пустует, добавила уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова. "В Пензенской области в 2018 году провели мониторинг жилья, предоставленного детям-сиротам. Из 138 квартир только в городе Пенза пустовали 90. Кто-то в тюрьме, кто-то живет у тещи, уехал в другой регион, ушел в армию. И квартира пустует от года до 5-6 лет, иногда бывает так, накапливаются долги по коммуналке. Муниципалитеты не могут зайти в это жилье, потому что заключили договор спецнайма", - сообщила Столярова.

Данные за 2023 год без учета Пензы показали, что по области пустует 171 квартира, добавила она. Поэтому можно было бы использовать такие квартиры, находящиеся в муниципальной собственности, для временного размещения других детей-сирот, которые также стоят в очереди. На этапе заключения договора специального найма потребуется предоставить муниципалитету право сдавать жилое помещение внаем, резюмировала омбудсмен.

Модератор совещания, заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев отметил, что вопрос обеспечения детей-сирот жильем не решается много лет, по состоянию на июнь очередь в округе превышала 53 тыс. человек. Процент обеспеченности жильем детей-сирот составляет 9,3%.