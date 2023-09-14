14 сентября, 09:06
Военная операция на Украине

В Приморье учредили медаль "За содействие специальной военной операции"

Вместе с ней будет выплачивать единовременное вознаграждение в размере 30 тыс. рублей

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /ТАСС/. Новую медаль "За содействие специальной военной операции" учредили в Приморье, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Олег Кожемяко.

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"Новая краевая награда учреждена, чтобы отметить вклад приморцев в общее дело победы. Вместе с вручением медали "За содействие специальной военной операции" будет выплачиваться единовременное денежное вознаграждение в размере 30 тыс. рублей", - написал Кожемяко.

Он отметил, что с самого начала специальной военной операции неравнодушные жители Приморского края оказывают посильную помощь бойцам: плетут маскировочные сети, шьют одежду и тактическое снаряжение, делают блиндажные свечи, передают автомобили и спецтехнику, оказывают материальную и гуманитарную помощь. 

Теги:
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский крайВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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