В Госдуме предложили создать госцентр для переводов научной литературы

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова пояснила, что сейчас перед Россией стоит задача углубления взаимной интеграции с дружественными государствами в формате СНГ и ЕАЭС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") предложила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину создать государственный центр для переводов научно-технической литературы и публикации переведенных текстов в интернете. Письмо на имя Мишустина есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть возможность создания государственного центра переводов научно-технической литературы и открытой публикации переведенных материалов в сети Интернет, а также предоставить актуальную информацию о действующей государственной политике в области обеспечения перевода научно-технической литературы на русский язык", - написала депутат.

Она пояснила, что сейчас перед РФ стоит задача углубления взаимной интеграции с дружественными государствами в формате СНГ и ЕАЭС. Основой взаимодействия на евразийском пространстве является русский язык. "В международных научных базах данных русский язык по числу публикаций занимает пятое место в мире, а по количеству выпускаемых периодических научных изданий - седьмое. Это обстоятельство также обуславливает интерес к изучению русского языка представителями научных сообществ стран - участниц СНГ", - добавила парламентарий.

Лантратова также отметила высокую стоимость подписки на иностранные периодические научные издания. По словам депутата, цена одного такого журнала может достигать нескольких тысяч рублей, если речь идет о зарубежных журналах, содержащих ценную информацию об иностранных научных разработках. "По этой причине до сих пор сохраняется проблема с доступом к новейшим статьям иностранных ученых. Кроме того, сложности в научном сообществе вызывает то, что многие из этих статей публикуются на английском или китайском языке", - пояснила она.

При этом в СССР существовали специализированные учреждения для оперативного перевода научной литературы, например Всесоюзный центр переводов научно-технической литературы и документации", продолжила парламентарий.

Возрождение единого государственного центра, который обеспечит консолидацию всей переводческой деятельности, в том числе переводов на русский язык научных статей, по словам Лантратовой, укрепит положение русского языка в качестве языка научного общения как внутри РФ, так и в СНГ. "В результате повысится интерес к изучению русского языка как иностранного, ускорятся интеграционные процессы нашей страны с дружественными государствами", - считает парламентарий.