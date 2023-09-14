На востоке Москвы возведут образовательный комплекс почти на 1,5 тыс. мест

Площадь здания школы составит около 20 тыс. кв. м, а детского сада - 5,5 тыс

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Образовательный комплекс на 1 450 мест планируют построить на Амурской улице в столице. Он будет состоять из школы и детского сада, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Учебно-воспитательное учреждение рассчитано на 250 дошкольников и 1,2 тыс. школьников. Комплекс разместится в шаговой доступности от жилого квартала, возводимого по программе реновации. Появление такого объекта поможет удовлетворить потребность в социальной инфраструктуре района, который сейчас стремительно развивается", - сказала Княжевская, слова которой приводит пресс-служба ведомства.

Площадь здания школы составит около 20 тыс. кв. м, а детского сада - 5,5 тыс. Оба объекта будут построены за счет городского бюджета, заключила спикер.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал о том, что в Восточном административном округе столицы планируется построить пять социальных объектов. Кроме комплекса на Амурской улице, предполагается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Ивановском и пожарного депо в Восточном районе. Помимо этого, на этапе реализации два образовательных объекта: в Богородском и Косино-Ухтомском районе.