Полиция обнаружила в Сочи спящих на улице детей

Полицейские организовали проверку

КРАСНОДАР, 14 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Сочи обнаружили спящими на улице возле Главпочтамта детей, организовано проведение проверки. Об этом сообщается в Telegram-канале УМВД по городу Сочи.

"В дежурную часть отдела полиции Центрального района Сочи поступило сообщение о том, что около Главпочтамта на улице спят дети. По указанному адресу был направлен наряд полиции, данная информация подтвердилась", - говорится в сообщении.

Количество найденных детей не уточняется. Также городское управление полиции опубликовало фото с места событий, на нем зафиксированы предварительно более пяти несовершеннолетних. Сотрудниками полиции организовано проведение проверки, в ходе которой установят обстоятельства случившегося